Lo juventino Giletti: “Anguissa-Dumfries non è mai fallo! In Serie A fischiano rigori ridicoli!”

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Var? Siamo alle solite, fin dalla sua introduzione. Il metodo di utilizzo non è chiaro ed anche il suo protocollo. Al Napoli hanno fischiato un rigore contro che chi ha giocato a calcio sa che può starci come contatto.

Anguissa prende posizione come farebbe chiunque anche a livello amatoriale, ma a quei livelli se fischi un rigore del genere rischi inquinare un campionato. A Milano due punti possono pesare nell’ambito del risultato finale della stagione. Dico io, ma il Var non poteva richiamare l’arbitro a rivederlo? Gli arbitri in una frazione di secondo possono decidere una partita, ma il Var dovrebbe aiutare soprattutto quando si vede che c’è un errore. Pensate come avrebbe reagito Conte se alla fine avesse addirittura perso, perché alla fine aveva ragione lui. Stanno dando calci di rigore ridicoli in Serie A”.