Lo juventino Oppini: “A Napoli per vincere, non puoi stare a -7 se vieni da 8 vittorie di fila!"

Francesco Oppini, opinionista, telecronista e grande tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera: "La formazione anti-Napoli? Imprescindibili sono Kostic, Rabiot e Fagioli a centrocampo. Poi metto anche Locatelli, che sta facendo molto bene ora, che fa tanta legna, che è cresciuto con giocatori di livello. Poi Chiesa serve tanto a ridosso degli undici metri finali. Cuadrado se tornasse disponibile a buon livello sarebbe importante. Io resterei con la difesa vista ora. Bremer e Danilo sono imprescindibili, poi puoi metterci accanto Alex Sandro, Rugani, che l'altra sera ha fatto bene, e Bonucci quando tornerà in condizione. Per quanto riguarda il gioco, in Italia o hai giocatori che lo sanno fare, che la Juve ha, o non puoi farlo. Ora hai delle frecce nell'arco che prima non avevi.

Scudetto? Se non perdiamo col Napoli se ne potrà parlare. Con tutto il girone di ritorno a disposizione, il pari sarebbe un ottimo viatico. Ma la Juve deve puntare a vincere perché non può stare a 7 punti dalla vetta e vieni da 8 vittorie di fila senza subire gol. Per il Napoli un altro ko sarebbe deleterio. E se ci pensiamo, senza strafare la Juve è seconda".