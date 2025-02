Lo juventino Oppini: "Contro l’Inter proveremo a fare del nostro meglio, ma vi do un consiglio"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’opinionista di fede juventina Francesco Oppini: "Non è ingiustizia, è una questione di perdere interesse verso un sistema che con il Var dovrebbe migliorare ma invece sta peggiorando. Tutti noi da casa possiamo vedere un pallone che è uscito dal campo e non si può fare niente per cambiare protocollo.

Da juventino mi dimetto a cercare di raggiungere gli obiettivi più congrui alla squadra che tifo poiché sono da quattro anni che non lottiamo per lo scudetto. L’anno scorso ho visto delle cose assurde, anche in occasione di Napoli-Inter. Non dico che stia indirizzando il campionato a favore di una squadra ma è oggettivo che ci sono stati degli errori su cui si doveva intervenire.

Non credo alla Marotta League. Il punto è perché quando c’è qualcosa di decisivo le situazioni vanno sempre nella stessa direzione. Non ditemi che il rigore di dopo ha sistemato le cose. Se il giocatore allarga il braccio è rigore, non esiste più la volontarietà. Il fallo di Gatti per me era rigore, l’ho detto anche in diretta. Quello che è successo ieri è una palla che è uscita dal campo, non c’è niente di più grave. Ci sono cose che capitano che sono più assurde di quando non c’era il Var. Quello di ieri è un errore clamoroso. Il calcio d’angolo non c’era e bisogna intervenire in quel caso. La Marotta League sono le classiche stupidaggine, l’Inter è fortissima. Marotta è capace di tenere i rapporti con i salotti ed è il più bravo a fare il Dirigente Generale.

Io ho detto che il Napoli ha fatto la mossa giusta che Milan e Juventus dovevano fare quest'estate. Conte ha creduto nel progetto. De Laurentiis ha preso il migliore che c’era sul piatto, l’unico che era in grado di ricostruire. Nonostante i due pareggi, Conte ha dato un’identità alla squadra e il Napoli gioca bene, parlare di crisi adesso è esagerato.

Vlahovic è il segno della confusione che stanno creando Thiago Motta e Giuntoli con dei cambi sbagliati e con delle posizioni che non sono sempre le stesse. Meno male che è arrivato Kolo Muani poiché la squadra è in confusione totale. Cambiaso è in panchina e torna contro l'Inter.

Juventus-Inter? Dal punto di vista della rivalità sportiva dopo calciopoli è cambiato tutto, è una partita che sentiamo importante. Vi do un consiglio: non fate affidamento su altre squadre per lo scudetto. Noi proveremo a fare quello che riusciamo a fare, io non posso garantire niente se non la mia radiocronaca in diretta".