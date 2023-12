Lo juventino Zampini contro ADL: "Interrotta striscia di Scudetti onesti altrui"

Questo il messaggio ironico dello juventino Massimo Zampini, noto tifoso juventino e opinionista Mediaset, in merito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

"Vittoria fondamentale per la classifica e utile per provare a interrompere la striscia di scudetti onesti altrui", questo il messaggio ironico dello juventino Massimo Zampini, noto tifoso juventino e opinionista Mediaset, in merito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che hanno fatto infuriare i tifosi juventini.

Il presidente del Napoli, a margine della conferenza di cerimonia di cittadinanza onoraria per Spalletti, aveva parlato della difficoltà di ripetersi dopo uno Scudetto: "Vogliamo che quest'esperienza sia ripetibile, ma non si può vincere sempre, se non con imbrogli. Ci vogliono condizioni per vincere che siano sempre le stesse".