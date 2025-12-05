Nigeria, l’ex ct lancia la bomba: "Osimhen andrà al Real, ma non vi dico come lo so"

L'ex commissario tecnico della Nigeria, Sunday Oliseh, ha lanciato una clamorosa indiscrezione, secondo cui l'attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen, sarebbe a un passo dal trasferirsi al Real Madrid: "Si parla molto di un potenziale approdo di Osimhen al Real Madrid. Non rivelerò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà lì", ha dichiarato l'ex boss delle Super Eagles. "Vedremo cosa succederà, ma quando l'ho saputo da una figura di spicco in Nigeria, sono stato molto felice per lui", le parole del nigeriano al podcast Insight.