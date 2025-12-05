Conte-Juve, da Torino ricordano: "In estate ha fatto vacillare qualcuno..."

La redazione di Tuttojuve con il giornalista Massimo Pavan parla dell'attesa per la gara di domenica ma anche dalla prospettiva di Conte, non solo di Spalletti, l'altro grande ex dell'incontro.

"Dall’altra parte, grande attenzione è puntata su Antonio Conte e su come presenterà la sfida contro la Juventus. L’estate scorsa Conte ha fatto vacillare più di qualcuno, lasciando intendere – o forse solo illudendo – parte della tifoseria bianconera riguardo a un possibile ritorno a Torino.

Nonostante le vecchie frizioni, soprattutto nel periodo in cui allenava l’Inter, e nonostante il fastidio che quel capitolo della sua carriera provocò ai tifosi juventini, Conte lo scorso anno è stato accolto allo Stadium anche con qualche applauso. Segno che una parte del popolo bianconero è ancora pronta a riconoscergli quanto fatto in passato.

Come Conte vivrà la sfida deciderà l’accoglienza di gennaio

Molto dipenderà dal modo in cui Conte sceglierà di raccontare e affrontare la sfida con la Juventus: la presenterà con la consueta “cattiveria agonistica”? o riconoscerà nella Juventus una rivale di oggi ma pur sempre il suo grande amore calcistico?".