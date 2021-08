Lo Monaco: "Amrabat potrebbe servire. Messias? Non è un giocatore da Napoli"

Pietro Lo Monaco, dirigente dell’ACR Messina, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dalla squalifica a Victor Osimhen: "Essendo un giovane si agisce sulla componente nervosa e viene istruito. Osimhen non è nuovo a episodi del genere, va inquadrato e guidato. Ci sta che possono succedere determinate cose. La società ha un regolamento interno e per queste squalifiche sono previste multe salate, sarà sicuramente multato dal Napoli.

Amrabat? E’ un buon giocatore, ha forza è un interno destro che va dentro che ha spessore fisico e buona tecnico. E’ nato attaccante esterno di destra, poi ha avuto un’evoluzione tattica spostandosi più al centro. E’ un ottimo giocatore e potrebbe sicuramente servire al Napoli.

Ounas? Se hai là davanti giocatori rapidi capaci di saltare l’uomo metti sempre in difficoltà gli avversari. Io lo terrei, ma il Napoli ha anche una rosa notevole da dover sfoltire.

Messias? Non credo che verrà al Napoli, è un progetto che non rientra nella struttura della proprietà. E’ un giocatore che ha un’età e il Napoli non hai mai puntato su giocatori un po’ avanti negli anni. Le maglie hanno un peso, quella del Crotone pesa 50 grammi e quella del Napoli 30kg. Se hai un progetto giovane su cui lavorare allora Amen, ma mi viene molto difficile che Messias possa fare il titolare o cambiare le carte a Napoli”.