Lo Monaco: "Il Napoli potrebbe prendere un calciatore molto forte in scadenza di contratto"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte per commentare il mercato del Napoli e le prossime mosse della dirigenza azzurra: “Danilo è il primo obiettivo di Conte per la difesa. Il Napoli riuscirà a prenderlo ma versando un corrispettivo alla Juventus, a cui il calciatore è legato per altri sei mesi. La trattativa potrebbe andare un po’ per le lunghe, perché la Juve non ha urgenza di venderlo, nonostante voglia liberarsi dell’ingaggio del calciatore: è il classico gioco delle parti che si chiuderà con la concessione da parte del club azzurro di un indennizzo simbolico per i bianconeri.

Il difensore può coprire qualsiasi ruolo della difesa, e Conte lo vuole anche per questa duttilità. Io credo che il mercato del Napoli potrebbe riservare anche una sorpresa, magari un calciatore molto forte in scadenza di contratto e che possa fare la differenza fin da subito. L’obiettivo del Napoli non è il rientro in Champions ma lo scudetto. Ha una rosa forte, ha una sola competizione e se la giocherà con Atalanta ed Inter. Sarebbe riduttivo pensare ad obiettivi diversi dalla lotta per lo scudetto, o si tratterebbe di un giochino a mettere le mani avanti”.