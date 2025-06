Lo Monaco: "Lasciate perdere Ndoye, è un giocatore normale! Servono Lookman e Kean"

L’ex dirigente sportivo di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli dal punto di vista dell’organico è sicuramente valido. Va elevato sia da un punto di vista tecnico che dal punto di vista della personalità. Il Napoli, calciatori come Ndoye, in organico ce li ha già. Devi prendere sull’esterno un calciatore importante. Per me devono prendere un extraterrestre al livello di De Bruyne, Lookman potrebbe essere sicuramente all’altezza.

Ndoye, invece, segna poco e spesso non lo vedi tanto. Un buon giocatore ma non ti aumenta la qualità. Prima prendi Lookman, poi al posto di andare a prendere una carta conosciuta come lo svizzero vai a prendere un giovane di prospettiva che può anche crescere e diventare un fenomeno. Devi sostituire Kvaraskhelia con uno dello stesso livello. Lookman è simile al georgiano, ma segna molto di più, e poi viene da anni di Gasperini che gli ha insegnato tanti concetti che lo rendono un investimento sicuro. Bonny anche è un buon giocatore, ma Kean farebbe il titolare a Napoli mettendo Lukaku in panchina”.