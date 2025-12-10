Lo Monaco: "Mourinho sopravvalutato! Siparietto in tv? Mi conosceva..."

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Mourinho ha allenato delle squadre importanti e quindi ha ottenuto alcuni risultati importanti, ma rimane un allenatore sopravvalutato. Per fare l’allenatore ci vogliono delle qualità importanti tipo quella di motivare una squadra e migliorare i calciatori a disposizione. Non bisogna confondere le vittorie con l’allenatore che è capace di far esprimere lavoro in campo. Il siparietto in tv? Mi conosceva molto bene perché quando ero direttore generale del Brescia e andai a Bratislava a seguire un torneo giovanile lui faceva l’osservatore per Robson”.

