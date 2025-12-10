Perinetti: "Conte trasmette voglia e determinazione importante, Napoli sempre sul pezzo"

vedi letture

L'ex dirigente del Napoli Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, nel corso di 'Maracanà'.

Torino, come valuta l'esonero di Vagnati e il ritorno di Petrachi?

"Non ho modo di entrare nel merito, le situazioni le conosce solo Cairo, presidente esperto. Di solito paga l'allenatore, ma ultimamente c'è un'inversione di tendenza, ci sono cambi in dirigenza. Si tende a salvaguardare la guida tecnica e a punire chi ha costruito la squadra. Subentra uno che Cairo conosce molto bene, che ha lavorato per anni a Torino e conosce l'ambiente".

Inter, come si spiega i ko contro le big?

"L'Inter ha cambiato il modo di giocare, non solo allenatore. Con Inzaghi era più conservativa, gestiva diversamente la partita, Chivu pressa più alto e questo può portare anche dei rischi. Aveva una voglia di riscatto poi ieri il Liverpool, poi c'è un VAR che ormai arbitra le partite e interviene a ogni minimo tocco. Era stato introdotto per riprendere l'arbitro quando commetteva un errore evidente, oggi entra in tutte le azioni, specialmente in area. E' troppo invadente ed è molto più di quello che doveva essere. Non è correttivo ma decisivo e determinante, sminuisce la figura dell'arbitro".

Fiorentina, momento delicatissimo:

"Abbiamo tanti esempi di squadre che partono per altri obiettivi e si trovano a lottare per la salvezza. Diventa tutto più difficile. Serve una vera unione per uscire da questa situazione. Significa umiltà, sacrificio, se non c'è questo è tutto difficile. I numeri nel calcio sono fallaci nel breve, nel lungo purtroppo molto significativi, ma la Fiorentina ha un potenziale tecnico e può recuperare. ma serve mettersi sotto in maniera diversa".

Scudetto: Napoli, Inter e Milan davanti. E' una corsa a tre?

"C'è un mercato non determinante a gennaio, perchè i giocatori bravi non cambiano casacca in questa finestra, ma queste squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Il Milan può lavorare tutta la settimana, l'Inter ha l'organico migliore da diversi anni e il Napoli è sempre sul pezzo, nonostante le difficoltà e ha Conte che trasmette una voglia e una determinazione importante. E' bello finalmente avere un campionato così combattuto. Allegri ha grande esperienza, Conte ha dimostrato ovunque di essere un condottiero importante, Chivu ha le idee chiare e un organico forte".

Giusto non sanzionare Folorunsho dopo quanto accaduto con Hermoso?

"Credo che questi fatti non dovrebbero più avvenire. Ok la trance agonistica, però quando si va a parlare di fatti discriminatori si torna indietro. Non dovrebbero neanche accadere".