Sky, Zancan: "Conte bravissimo, ha sfruttato l'emergenza. Ora il Napoli è una squadra che gioca"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Sky Federico Zancan ha parlato di Benfica-Napoli: "Gli infortuni sono un problema, un tema, in casa Napoli, perché poi anche fisicamente la squadra la sta spremendo per forza di cose. E’ una squadra che un pochino è andata fisicamente calando nei secondi tempi, questo è un pochino il dubbio, l'unico in questo momento per il Napoli. Conte è stato bravissimo, ha sfruttato l'emergenza, quindi gli infortuni per dare un volto nuovo alla squadra, in questo volto nuovo sto vedendo tante cose positive. Il Napoli gioca meglio adesso con tutti questi infortunati, rispetto alla prima parte della stagione quando li aveva diciamo quasi tutti. Era un Napoli che prima speculava un po', si accontentava, aspettava l'episodio, adesso è una squadra che gioca, è aggressiva. Ha più qualità davanti con i due esterni, è entrato benissimo anche Hojlund di questo nuovo sistema tattico, molto bravo a giocare con Neres e con Lang. Quindi è un Napoli che mi sta piacendo tanto. L'unico dubbio, l'unica incognita, ma è inevitabile, è dovuta agli infortuni, soprattutto a centrocampo, sono contati inevitabilmente. Sono un po' stanchi e questo periodo così intenso, con zero possibilità di rotazioni, possa poi un pochino presentare il conto tra poco dal puntista fisico, ma qui non conta e non ci può fare niente, sta facendo con quello che ha e lo sta facendo benissimo.

Conte contro Mourinho? Non si sono tantissime similitudini tra i due. Mourinho ti impone sempre una certa attenzione, anche se è un periodo dove sta facendo molta fatica con le sue squadre. Per il Benfica conta tantissimo la partita, la classifica imporrebbe di vincere, ma Mourinho lo conosciamo. Non credo si prenderà rischi clamorosi, anche dopo aver visto il Napoli delle ultime partite”.