Sky, Costacurta: "Dalle sfide Champions era partita la crisi, a Lisbona sarà dura per il Napoli"
TuttoNapoli.net
Alessandro Costacurta, ex difensore e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Benfica-Napoli: "E' una sfida che fa riflettere, perché proprio le gare di Champions hanno fatto partire i problemi del Napoli, con l'espulsione di Giovanni Di Lorenzo contro il Manchester City ed i sei gol presi contro il PSV Eindhoven.
Sono state quelle le radici della crisi della squadra di Conte. Oggi sarà molto difficile, contro un Benfica che si è rilanciato. Stasera ci sarà tanta tensione, i giocatori azzurri dovranno essere molto attenti. Scintille dialettiche tra Mourinho e Conte? Non vedo l'ora che inizi la partita (ride, ndr)".
Prossima partita
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
