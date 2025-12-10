Sky, Costacurta: "Dalle sfide Champions era partita la crisi, a Lisbona sarà dura per il Napoli"

Alessandro Costacurta, ex difensore e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare di Benfica-Napoli: "E' una sfida che fa riflettere, perché proprio le gare di Champions hanno fatto partire i problemi del Napoli, con l'espulsione di Giovanni Di Lorenzo contro il Manchester City ed i sei gol presi contro il PSV Eindhoven.

Sono state quelle le radici della crisi della squadra di Conte. Oggi sarà molto difficile, contro un Benfica che si è rilanciato. Stasera ci sarà tanta tensione, i giocatori azzurri dovranno essere molto attenti. Scintille dialettiche tra Mourinho e Conte? Non vedo l'ora che inizi la partita (ride, ndr)".