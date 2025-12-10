Prime, Callejon: "Di questo Napoli mi piace l’aggressività e come si è adattato alle difficoltà"

L'ex azzurro Jose Maria Callejon è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Benfica-Napoli: "Ho passato sette anni meravigliosi a Napoli, ho fatto molto bene. Mi hanno accolto benissimo. Spero che il Napoli faccia un buon risultato stasera.

Cosa mi piace di questo Napoli? L’aggressività e come si è adattato alle difficoltà visti gli infortuni. Anche quelli entrati dalla panchina stanno facendo molto bene nell’ultimo mese e mezzo. Il Napoli mi sta piacendo molto".