Lo Monaco su Ojeda: "Ha buona tecnica, ma il Napoli ha tantissimi esterni alti"

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal' è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente: "Ojeda accostato al Napoli? Non è male, è un attaccante esterno con una buona base tecnica. E’ un classe ’98 che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, ma non so se serva al Napoli che in avanti ha tantissimi esterni. Sarebbe da prendere più un esterno basso. Se il Napoli disponesse di Ghoulam al 100% garantirebbe una buona coppia con Mario Rui e sarebbe abbastanza coperto. Fino ad oggi però non mi sembra che l’algerino sia ancora vicino al 100%.

Anguissa? Ha dimostrato di sapersi inserire perfettamente e subito, ritengo che accaparrarselo a quelle cifre sia stato un grande colpo messo a segno da Giuntoli.

Chi cederei se fossi costretto a farlo? Ho sempre sostenuto che se il Napoli deve fare un sacrificio dovrebbe farlo cedendo Fabian, è il giocatore che può e deve uscire. Lobotka e Demme sono dei buoni comprimari che garantiscono il numero e la solidità della rosa. Fabian, con quello che il mercato offre, sarebbe il più facile da sostituire.

Meret? Il suo agente non deve mai dimenticare che sta parlando di una squadra di altissimo livello che non può avere un solo portiere di spessore. Meret è un titolare al pari di Ospina, a certi livelli devi averli due così, basta vedere cosa accade al Psg con Donnarumma e Navas. Oggi c’è una preferenza per Ospina, ma Meret deve avere pazienza perché il suo valore è indiscusso”.