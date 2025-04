Lo Monaco sul duello Scudetto: "L'Inter può scivolare, ma una cosa del Napoli lascia perplessi"

vedi letture

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tantissimi anni fa scoprì il discorso delle scommesse e per me fu un trauma, mi ammalai di stomaco. E’ un avversario subdolo, non sai mai da chi ti devi difendere. Ricordo una partita, avevo una squadra in testa alla classifica ed andammo in casa dell’ultima. La mia squadra aveva 44 punti, l’altra 4 punti. Perdemmo 3 a 1, non credevo ai miei occhi. Poi scoprì che ci fu un flusso di scommesse anomalo su quella partita. Quando non sai a chi cogliere ti ammali perchè il nemico è ovunque, magari è proprio il tuo giocatore che s’è fatto prendere da determinate cose.

Lotta scudetto? Faccio un disappunto per il secondo tempo del Napoli a Bologna, ma il Napoli è in corsa. Il Bologna gioca bene, è quarta in classifica e non era facile. Il Napoli ha stranamente mollato però e quello ti lascia un po’ perplesso. L’Inter può pagare alcune prove come quella di Monaco, ci sta che possa scivolare. La lotta scudetto si chiuderà nelle ultimissime battute”.