Lo Monaco svela: "Il Napoli mi chiese Maxi Lopez, all'inizio tentennai"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pietro Lo Monaco, noto dirigente: "Eccessive critiche a Gattuso? Fanno parte del mondo del calcio. Quando nei momenti critici di Gattuso si sbagliava a scagliarsi contro, perché il Napoli aveva avuto una serie di infortuni. Attaccare Gattuso in quel momento significava indebolire il tecnico e ingigantire i problemi. Ora la stagione va conclusa al meglio, il Napoli è in lizza e può qualificarsi alla Champions. Il Napoli ieri ha meritato di vincere e mi auguro che questa vittoria sia di buon viatico per i prossimi impegni.

Il mancato rosso a Ronaldo? Esiste da sempre la sudditanza psicologica, ma non credo alla cattiva fede. Stiamo parlando comunque di un giocatore estremamente corretto, quel fallo vistoso non è stato fatto con cattiveria. La correttezza dimostrata in passato dal portoghese forse questo ha influito nella valutazione dell’arbitro. SI deve decidere in una frazione di secondo e sono cose che ci stanno tranquillamente.

Maxi Lopez? Il Napoli me lo chiese, io tentennai perché l’avevamo da soli 6 mesi e quindi alla fine non diedi seguito alla trattativa".