Lobotka a Dazn: "Conte non ci ha baciati, ma ci ha detto una cosa"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Sappiamo che sarà una gara molto difficile, anche perché la Fiorentina è complicata da affrontare e viene da partite positive ma abbiamo lavorato al massimo per fare una buona partita. Per Conte siamo solo da baciare e ringraziare? Conte non ci ha baciati ma ci ha detto che non era possibile fare meglio di così, è contento di quanto fatto in questa prima parte di stagione e siamo concentrati sulle prossime per fare ancora meglio".