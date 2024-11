Lobotka: "Mi sento bene, vorrei giocare tutta la partita con la Svezia"

vedi letture

Stanislav Lobotka sta bene. E' rientrato con l'Inter, 31 minuti nel finale, e ora è in nazionale per le gare di Nations League dopo aver saltato quasi un mese per l'infortunio rimediato proprio con la Slovacchia nella precedente sosta.

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Napoli ha dichiarato: "Mi sento bene, i muscoli non mi hanno fatto male al rientro e questa è la cosa più importante. Dovevo stare attento, ma sapevo di poter tornare per l'Inter e ora la Svezia. Vorrei giocare tutta la partita, vediamo se ci riuscirò. C'è differenza tra correre con o senza palla".