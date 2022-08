Lobotka su Spalletti: "Mi dà tanta fiducia, se do il meglio è anche grazie ai compagni"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del salto di qualità personale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, nel corso della sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche del salto di qualità personale fatto con Spalletti in panchina: "Ogni calciatore è importante per noi. Per Spalletti è fondamentale poter contare su ognuno di noi. Personalmente non posso che essere contento di tutta la fiducia che Spalletti ripone in me. Se riesco a dare il meglio è anche perché attorno a me ci sono calciatori forti, che mi mettono in condizione di dare il meglio".