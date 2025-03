Lobotka sullo scudetto: "Vincerlo non è facile, i tifosi volavano già troppo"

vedi letture

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, play della squadra, ha rilasciato un'intervista a Dazn per il settimo episodio della nuova stagione di My Skills, il format in collaborazione con EA FC 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano di calcio si raccontano sul campo. A intervistarlo è stato l'ex centrocampista azzurro, Valon Behrami.

"Restare al top? Vincere è sempre bello ma non puoi farlo sempre. Scudetto? C'è ancora l'Atalanta, c'è l'Inter. Giocano bene, loro. Noi possiamo solo spingere in allenamento e dare tutto in campo. Voglio davvero vincere, ma a volte la gente, quando eravamo primi in classifica, volava già troppo. Ma non è così facile vincere lo scudetto come uno pensa".