Lodi su Zielinski: “Tornerà titolare e farà le fortune del Napoli”

"Poi non so dire se in questo momento l’allenatore ritiene che possa essere più utile nell’ultima mezz’ora".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il centrocampista Ciccio Lodi, centrocampista dell'Acireale ed ex Udinese: "Non è facile giocare contro Verona e Atalanta che fanno un gioco simile uomo contro uomo. E’ stato bravo Spalletti anche a dire prima della partita che era la gara della vita. Domenica il Napoli è stato davvero squadra restando compatto. Quando giochi con squadre che pressano come il Verona non devi tenere palla più di 2-3 secondi per poi trovare le praterie nella retroguardia avversaria. Spalletti lo conosco bene, è stato bravo a preparare la partita in quel modo, è un grande allenatore con un grande staff.

Zielinski? Ci ho giocato insieme a Empoli. E’ un giocatore importante che fa la fortuna di ogni squadra ed allenatore. Può capitare di avere passaggi a vuoto, ma non ne farei mai a meno. Già dalla prossima sono convinto che tornerà titolare e farà le fortune del Napoli. Poi non so dire se in questo momento l’allenatore ritiene che possa essere più utile nell’ultima mezz’ora.

Udinese? Contro la Roma meritava di vincere, è una squadra molto fisica e giocano molto sull’uomo. Sarà quindi una partita molto difficile, mi auguro che il Napoli affronti tutte le prossime partite come quella di Verona. Domenica la risposta è stata importante e mi auguro che si continui su questa strada”.