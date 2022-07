Lombardo sugli abbonamenti: "Nessuna novità, manca un mese ed è presto"

Ad intervenire quindi e prendere la parola è stato Nicola Lombardo, il direttore della comunicazione

Novità sulla campagna abbonamenti e sulle magliette? "Di questo non me ne occupo”, ha risposto Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Ad intervenire quindi e prendere la parola è stato Nicola Lombardo, il direttore della comunicazione della SSC Napoli: “Non ci sono ancora novità. Si sta decidendo quando far partire la campagna abbonamenti e quando presentare le nuove maglie, manca un mese ed è comunque presto".