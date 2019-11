Longhi: "Inter e Juve vincono di misura e il Napoli pareggia, il problema è la determinazione..."

Bruno Longhi, voce storica di Mediaset, si è soffermato sulla delicata situazione che sta affrontando il Napoli nell'ultimo periodo in un intervento a Kiss Kiss Napoli: "Questo è un campionato in cui Juve e Inter vincono di misura, mentre il Napoli colleziona pareggio. Questa distanza è determinata dal fatto che questi pareggi non sono diventate vittorie striminzite, come per le altre. Il Napoli, inoltre, non subisce più gol della Juve, ma quelli che subisce gli valgono delle perdite di punti. Al Napoli manca il giocatore dalla panchina che determina la partita o quella determinazione, quel qualcosina in più che ti fa vincere le partite. Quindi penso che parlare di epurazioni, di svendita dei calciatori, mi sembra esagerato, si va oltre".