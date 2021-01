Longhi: "Napoli ha calendario favorevole, vedremo se ne approfitterà"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Bruno Longhi, firma storica del giornalismo sportivo: "Il Napoli può approfittare di un calendario favorevole nel corso di queste settimane ma, al di là di pronostici e previsioni, quando una squadra è forte non conta nemmeno il calendario e non c'è avversaria che tenga. Faccio l'esempio del Milan: non sta facendo faville ma ha tutte le componenti che funzionano per fare risultato. La partita contro la Juventus può essere un test. Vediamo se il Napoli potrà approfittarne".

SU GATTUSO - "Gattuso simile a Trapattoni? Si cerca sempre di accostare ma si parla di epoche diverse, la gestione è diversa rispetto ad allora. Oggi però è molto più difficile fare l'allenatore. Una volta parlai con Lippi che allenava la Juventus, mi spiegava che non riusciva a gestire un calciatore che guadagnava come una piccola industria. Gattuso è una persona bellissima, pagava i premi ai ragazzi della Primavera del Milan. Ma non si possono fare paragoni".