Longhi: "Problema modulo esiste, ma il Napoli deve adattarsi agli avversari"

Bruno Longhi, voce storica di Mediaset, ha parlato dell'attualità del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il 4-4-2 lo impieghi contro una squadra che si difende, praticamente colui che fa l'esterno sinistro di centrocampo non deve sobbarcarsi un lavoro di 60-70 metri, non c'è bisogno. Se giochi con una squadra che ti fa correre, invece, Insigne deve fare sempre 60-70 metri di corsa. Una caratteristica che Insigne non ha. Il problema modulo esiste, ma solo in relazione all'avversario che sfidi".