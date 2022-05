Longhi: "Siate contenti per la Champions, ma il Napoli doveva lottare per lo Scudetto"

Bruno Longhi, voce storica di Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Bruno Longhi, voce storica di Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli deve essere contenta di aver ritrovato la Champions League, anche soltanto per gli introiti economici. Però è chiaro che ci sono anche dei rimpianti perché questa poteva essere la stagione giusta per lo Scudetto. Il Napoli doveva lottare fino alla fine, la Champions sembra un contentino".