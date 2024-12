Lotta a 3 per lo scudetto? Conte: “63 punti in palio, vogliamo dar fastidio…”

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno prima della sfida contro il Venezia e ha trattato vari temi.

E' presto per dire che per lo Scudetto ci sono Inter, Atalanta e Napoli?

"Non è ancora finito il girone d'andata, è un po' azzardato, poi si possono pensare tante cose. Mancano due partite al girone d'andata, ci sono ancora più di 63 punti in palio.. ero forte in matematica (ride, ndr). L'obiettivo deve essere fare punti e dar fastidio, questo è l'obiettivo primario, stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere".