Lozano, l'ex intermediario: "Senza Insigne sarà l’anno della consacrazione”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Hirving Lozano, ha parlato dell’attaccante azzurro: "Si era intravisto il grande talento già dalle prime volte che lo vidi giocare in Messico. Sta riscontrando a Napoli la difficoltà dei tanti infortuni che l’hanno un po’ frenato. Credo che l’anno prossimo sarà l’anno della sua consacrazione, perché vista l’assenza di Insigne potrà finalmente giocare nel suo vero ruolo, cioè a sinistra. Ancelotti è un suo grande estimatore, le voci dicono che potrebbe andare al Real. Spero che resti a Napoli, perché credo che Spalletti lo potrà far rendere al meglio. Partirà sicuramente titolare a sinistra con Politano a destra, e poi si inseriranno i nuovi acquisti. Ancelotti l’ha voluto a Napoli, però resta un mistero perché lo voleva far giocare centravanti, in quel ruolo non può giocare e per questo motivo non ha reso in quell’anno”.

Olivera? E’ un buon giocatore e farà bene. Numericamente il Napoli ora è completo sulla fascia sinistra. Forse il problema sarà ora a destra, perché dietro Di Lorenzo, che è un mostro, c’è solo Zanoli. Non credo che il ragazzo sia già pronto a coprire un’eventuale assenza del terzino titolare”.