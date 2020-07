Lozano punta centrale, Del Genio: "Col Parma le condizioni non sono ideali..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei temi di casa Napoli in vista della sfida di stasera contro il Parma, intervenendo ai microfoni di Radio Goal: "Lozano prima punta non è, può farlo per una sola partita. Le caratteristiche del Parma non sarebbero quelle ideali per far fare la prima punta a Lozano, è una squadra molto raccolta che lascia poco spazio al contropiede, Lozano è atteso ad un test per un ruolo non proprio suo".