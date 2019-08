Lozano su Ancelotti: "Contento di averlo convinto, giocherò dove vorrà e darò il 100%!"

Hirving Lozano è stato una delle richieste di Carlo Ancelotti. Cosi a parlare del tecnico ci ha pensato lo stesso giocatore messicano in conferenza stampa:



Quanto è stato importante Ancelotti nella tua scelta? "Sono tanti i motivi che mi hanno spinto qui, anche il tecnico, poi la squadra, la città, i campioni che ci giocano, i tifosi molto vicini alla squadra".

Ancelotti ha detto che puoi fare quattro ruoli, tu dove ti vedi? "Credo di essere rapido, con buona tecnica, ovviamente giocherò nella posizione che vorrà il tecnico dando il 100%".

Hai convinto Ancelotti in Germania-Messico quando lui commentava per la tv messicana? "Non lo so, ma avrà visto anche le gare del PSV. Io sono contento di averlo convinto".