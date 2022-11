Lozano su Spalletti: "Cerca di imbrigliare il diavoletto che ho sulla mia spalla"

In una lunga lettera aperta pubblicata da The Players Tribune, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è raccontato tra passato e presente

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga lettera aperta pubblicata da The Players Tribune, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è raccontato tra passato e presente: "Napoli? Spero di essere riuscito ad aprire le porte ai miei connazionali. E se attraverseranno queste porte, troveranno una cultura molto diversa, ma per certi versi molto simile. La passione che i tifosi hanno qui a Napoli è incredibile. Non riesco a spiegarla. Il modo in cui sostengono la loro squadra... come giocatore, ti riempie di energia e di orgoglio. C’è anche pressione, ma ormai ci sono abituato. Mi piace. Ho avuto altri grandi allenatori da cui ho imparato molto. Personaggi molto diversi tra loro, come Gattuso (una persona che vuole vivere a 100 all’ora) e Spalletti, che cerca di imbrigliare il diavoletto che ho sulla mia spalla".