Lucarelli elogia ADL: "Ha mostrato forza economica incredibile, ha pagato due clausole e offerto 60mln per Icardi"

Intervenuto a Sky Sport, l'ex attaccante azzurro Cristiano Lucarelli ha elogiato il mercato del Napoli: "De Laurentiis ha dimostrato una forza economica incredibile. Ha preso Manolas e Lozano con la clausola, ha fatto un'offerta da 60 milioni per Icardi, riesci a prendere Llorente e rischi di far saltare fino all'ultimo una trattativa che ti riporta 25 milioni nel giro di dodici mesi. Il Napoli è riuscito a trovare quella forza di fatturato che in futuro potrebbe avvicinarlo sempre di più alla Juventus".