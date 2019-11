Lucariello: "Il Napoli sarà accolto da un coro di fischi, ma l'indifferenza potrebbe colpire di più"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il giornalista Gianfranco Lucariello, per commentare proprio la situazione in casa Napoli: "Sabato il Napoli al San Paolo sarà accolto da un coro di fischi incredibile, ma l'indifferenza potrebbe colpire ancora di più la squadra. La contestazione è il minimo che il tifoso del Napoli può fare e magari lo farà anche a malincuore, ma è l'unico modo per esprimere la propria opinione. E' come quando il padre sgrida un figlio, non lo fa con piacere, ma deve farlo per il suo bene".