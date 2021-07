Lucchesi approva Spalletti: "E' quello giusto per rimettere a posto i cocci dell'anno scorso"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto bene a prendere un allenatore esperto come Spalletti, soprattutto dopo l'annata amara dell'anno scorso. Allenatore d'esperienza che può riprendere in mano la situazione e rimettere a posto i cocci".