Lucchesi: “Marianucci operazione intelligente, una di quelle che una grande squadra deve fare"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mercato è già iniziato, soprattutto per le squadre di profilo alto che devono programmare con un anno d’anticipo. I club sono impegnati nella fase cruciale della stagione, ma il mercato va avanti sotto traccia.

Marianucci? Operazione intelligente, il giocatore mi piace, è di prospettiva. E’ una di quelle operazioni che una grande squadra deve fare, ci vogliono calciatori pronti per vincere, ma anche quelli di prospettiva per dare un occhio al futuro. Per lavorare sul mercato senza la certezza della guida tecnica non è facile. Per me il Napoli ha qualche elemento in più per fare delle valutazioni sul futuro, più di quelli che abbiamo noi”.