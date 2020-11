Lucchesi su Gattuso: "E' sempre stato voluto bene dai suoi giocatori, è il loro paravento"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il dirigente Fabrizio Lucchesi: "Gattuso è fatto così, è la sua forza e a volte la sua debolezza. In questo momento essere poco diplomatico e in un mondo come quello del calcio, dove non si dice sempre quello che si pensa, può dare fastidio a qualcuno. Credo che Gattuso sia già migliorato negli anni e abbia già smussato i suoi angoli spigolosi, la sua filosofia è nel libro che scrisse 'Se uno nasce quadrato non muore tondo'. Il suo pensiero non si discosterà mai molto da questo. In tutte le squadre in cui ha lavorato, se parli con i suoi ragazzi gli vogliono tutti bene, si pone sempre come loro paravento, è il suo modo di caricare l’ambiente. E’ ancora calciatore dentro di se? No, è allenatore, sono pochi quelli che riescono a mettere da parte la mentalità da giocatore ed essere solo allenatore. Lui ora è allenatore anche se non allena da molto tempo, ha fatto esperienze, molte delle quali poco fortunate che gli hanno permesso di migliorare".