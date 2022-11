Lucchesi su Spalletti: "Non gli serve vincere uno scudetto, tra gli allenatori di A è già nella storia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo.

A Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Fabrizio Lucchesi , direttore sportivo: " Sul caso Juventus sono rimasto molto sorpreso, è il preludio di qualcosa di molto di serio. A Torino però son bravi ad isolare la squadra, in passato hanno superato batoste più serie. Di certo non aiuterà, ma non credo che avrà riflessi negativi sul rendimento della squadra. Discorso diverso per il mercato, dove le operazioni di rinforzo saranno quasi azzerate da questo riassestamento dirigenziale.

Il Napoli? Deve avere paura solo di sé stesso, i momenti di difficoltà arriveranno per tutti e dovranno essere bravi a superarli. Il gruppo di Spalletti non deve intorbidirsi la testa dai primi pensieri negativi, perché sono la squadra più forte del campionato in questo momento. A gennaio non vivremo la stessa Serie A, sarà diverso per tutti. Non sai chi tornerà bene o male dalla sosta. A Spalletti però non serve vincere uno Scudetto per dimostrare di essere uno dei migliori allenatori della storia della Serie A. Luciano ha fatto un lavoro splendido già da anni, poi le medaglie fanno sempre comodo".