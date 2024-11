Luis Alberto: "L'Inter resta la più forte, ma per lo scudetto c'è anche il Napoli"

"Certo che sono contento che la Lazio stia volando, spero che vinca lo Scudetto". Parole da tifoso e da grande ex quelle di Luis Alberto, centrocampista in forza all'Al-Duhail in Qatar, a La Gazzetta dello Sport, a testimonianza del fatto che lo spagnolo abbia lasciato il cuore a Roma: "Ha tutto per competere, se la gioca. L'Inter resta la più forte, poi metto il Napoli. Il calcio di Baroni mi piace molto. All'inizio sembrava un'incognita, adesso strega e stupisce. Castellanos segnerà molti gol".

La favorita resta l’Inter?

"Sì, ma sarebbe un sogno vedere i laziali festeggiare un titolo. Noi ci andammo vicini".