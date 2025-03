Lukaku: "Ho sentito Mertens di recente, vuole tornare a vivere qui dopo il ritiro!"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, nella sua intervista a Radio Crc ha raccontato anche di una chiacchierata con Dries Mertens: "Quando sei parte di un ciclo vincente, devi alzare sempre l'asticella. Gli altri migliorano e tu devi fare lo stesso. I tifosi vogliono vivere ancora quella sensazione di vittoria, rivincere è ancora più bello. Il mister da calciatore ha sempre assaporato ogni vittoria come fosse la prima, vogliamo farlo anche noi per questa città. Non ci sentiamo appagati."

"Mi sento un po' napoletano? Ogni giorno di più. Ho parlato con Mertens di recente, lui vuole tornare qui a vivere dopo il ritiro. Grazie a lui ho conosciuto persone splendide, legami che dureranno per tutta la vita."