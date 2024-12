Lukaku, l'ex compagno: "All'Inter mi impressionò più di tutti, faceva effetto vederlo in campo"

Lorenzo Pirola, calciatore dell'Olympiakos, ha rilasciato un'intervista su gianlucadimarzio.com parlando anche di Romelu Lukaku, suo compagno di squadra ai tempi dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando giocavo nelle giovanili dell’Inter, Sebastiano Esposito era devastante, avrà fatto 100 gol in 3 anni. Sono molto contento nel vedere che ora stia facendo molto bene a Empoli. Poi mi ricordo i derby contro Lorenzo Colombo, erano sempre belli tosti perché lui è veramente un bell’attaccante. A Monza poi c’erano due grandi giocatori come Colpani e Di Gregorio.

Un altro giocatore di grande talento e soprattutto un mio caro amico è Edoardo Bove, lo sento spesso e so che sta bene che ad oggi è la cosa più importante, ne approfitto per fargli un grosso in bocca al lupo e mandargli un forte abbraccio. Chi mi ha impressionato più di tutti é stato Lukaku. L’ho avuto sia come compagno che come avversario, ma vederlo tutti giorni negli allenamenti faceva effetto”.

