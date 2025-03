Lukaku, senti Rudi Garcia: "Il Mondiale 2026 sarà l'ultima chance per molti"

L'ex allenatore di Roma e Napoli, Rudi Garcia, oggi commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato una intervista a Canal +, nel corso della quale ha parlato della possibilità di vincere titoli in questa nuova avventura.

Ecco le sue parole a partire dalla possibilità di vittoria del Diavoli Rossi, che potrebbe essere un'ultima chance per tanti talenti sui quali c'erano grandi aspettative, come l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku oltre ai vari Courtois, Meunier e De Bruyne: "Ho sempre pensato che il Belgio avrebbe dovuto vincere un Europeo o una Coppa del Mondo. Non l'hanno fatto. Ci sono ancora giocatori di quell'epoca. Hanno tutti circa 32 anni. A parte Thibaut, poiché i portieri possono giocare a lungo, possiamo pensare che il 2026 sarà la loro ultima possibilità di vincere. Dobbiamo prima qualificarci. Ma quando ci arriveremo, sarà la loro ultima possibilità di brillare e mostrare cosa sanno fare".

Poi grandi elogi per i suoi assi: "A livello umano, sto appena iniziando a conoscerli. Mi affido a loro perché sono grandi leader. Sto iniziando a prepararmi per il futuro perché ho convocato alcuni giocatori molto giovani per il primo ritiro. Affidarmi a loro è il minimo che possa fare. Ho visto un Kevin de Bruyne raggiante nella partita di ritorno. So che non è sempre facile per loro arrivare in nazionale. Voglio che arrivino con un sorriso e il massimo piacere possibile. Non farò il poliziotto perché sono giocatori responsabili. In campo, voglio solo che siano motivati. Finora sono stati impeccabili".