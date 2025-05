La metafora di Conte: “Fatta già una bellissima torta, manca la ciliegina che sembra piccola…”

Il Napoli è a sole due vittorie dal suo quarto Scudetto, che sarebbe il coronamento di un'incredibile stagione soprattutto considerando il decimo posto dello scorso anno. Così Antonio Conte in conferenza stampa ha descritto il lavoro fatto fin qui con una metafora: "Penso di avere spalle larghe per gestire di situazioni, ma non posso negare che comunque ho un bel carico che magari in altre piazze non hai. Sono abituati a vivere queste situazioni, noi tutti abbiamo voglia di ripagare e l'abbiamo fatto, non dimentichiamo che ci è stata chiesta una bella torta e noi l'abbiamo fatto e presentata".

Poi prosegue: "Ritorno con 4 giornate d'anticipo in Champions che per il club e tutti è vita. Essere tra le prime due a partecipare alla Supercoppa, aver rivalorizzato la rosa che l'anno scorso aveva perso tanto, aver creato euforia ed entusiasmo, tutti sold-out ad ogni partita in casa. La torta l'abbiamo preparata, è bella, adesso c'è da mettere la ciliegina e sembra una cosa piccolina, ma poi rappresenta la storia, essere ricordati per sempre a Napoli. Abbiamo tutti voglia di fare qualcosa di straordinario, sapendo che abbiamo già fatto tanto tanto tanto. L'ho detto a loro, lo dico a voi, dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati. A Napoli si è ricordati se imprimiamo i nomi e cognomi in una vittoria".