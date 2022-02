Luppi: "Il Napoli può ancora vincere lo scudetto. Tutto aperto se Milan vince derby"

Il Venezia prova a fermare il Napoli. Del resto la squadra di Zanetti ci è già riuscita con alcune formazioni di caratura superiore come Fiorentina e Roma. Gianluca Luppi, doppio ex della sfida, dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "Il Venezia sta giocando un ottimo campionato, penso che l'obiettivo salvezza sia raggiungibile. Esprime un buon calcio e se la gioca con tutte. Specialmente in casa riesce ad ottenere buonissimi risultati vedi i successi con Fiorentina e Roma. Il Napoli comunque è una grande squadra".

Napoli sempre più temibile dopo il recupero dei migliori..

"Sì, e ha dimostrato anche che chi giocava meno è molto affidabile. Ci sono state tante assenze ma ha ben figurato lo stesso, è una squadra forte anche nei cosiddetti rincalzi".

Vista l'Inter di quest'anno può arrivare al massimo secondo?

"Secondo me il Napoli lotta per lo scudetto. Se il derby lo vince il Milan si può riaprire il discorso".

Anche se l'Inter ha una gara in meno?

"Il Napoli può farcela".