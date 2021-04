"Ma come fai a scegliere allenatori così bravi?": Dionisi-ADL, il retroscena di Corsi

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Dionisi? De Laurentiis mi ha chiamato dopo la Coppa Italia per farmi i complimenti per come abbiamo giocato. Mi disse: ‘Ma come fai a scegliere allenatori così bravi?’ Faceva rifermento anche a Sarri.

Spalletti al Napoli? Mi piacerebbe vederlo al Napoli. Siamo cresciuti insieme. Condividevo con lui un appartamento da ragazzo. Con De Laurentiis avrebbe un rapporto professionale, è un allenatore dalla grande esperienza".