“Ma quale vittimismo! Non voglio altri episodi schifosi!”, Del Genio replica a Sosa sugli arbitraggi

Nel corso della trasmissione 'Terzo Tempo' su Tele A, è andato in scena un vivace botta e risposta tra il giornalista Paolo Del Genio e l'ex azzurro Roberto Sosa. A innescare la discussione la mancata espulsione di Dimarco in Fiorentina-Inter: "Se lo stesso intervento lo avessero fatto Mario Rui o Olivera sarebbero stati espulsi".

Pronta la replica del Pampa: "No Paolo, non va bene: questo è fare la vittima. Il Napoli è forte, punto e basta. Questo è fare la vittima e a me non piace lamentarmi. Per me il rigore per il Napoli non c'era. Fallo sul 4-3? Valeri ha arbitrato con quel metro di giudizio: quelle spinte non le ha punite".

Del Genio ha replicato: "Non farò più la vittima quando nel girone di ritorno Biraghi, il terzino della Fiorentina, fa lo stesso intervento di Dimarco e non viene espulso. Io voglio i fatti, questa è la storia del calcio italiano. Quattro anni fa eravamo di gran lunga la squadra più forte e c'è stato un girone di ritorno schifoso a favore della Juventus che ci ha tolto lo scudetto, non voglio che si ripeta questo!".

Sosa: "Io sono più a Sud di te, perché sono argentino e non faccio la vittima".

Del Genio ha conlcuso: "Allora anche Pioli, Mourinho e gli altri fanno vittimismo? C'è una grande differenza i tifosi del Napoli non fanno la vittima, sono stati vittima!".