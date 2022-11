Maccarone: "Raspadori si adatta ad Osimhen e a chiunque altro, avrà ancor più spazio"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Maccarone, ex calciatore, tra le tante, dell'Empoli e del Siena.

Chi è l'attaccante che ha rubato maggiormente l'occhio in Serie A? "Innanzitutto Osimhen, poiché seguo molto il Napoli, mi piace maggiormente per le sue caratteristiche. Ma dico anche Leao e Giroud, i quali continuano a far bene con la maglia del Milan. Anche Arnautovic è molto forte, sta disputando un'ottima stagione".

Pensieri sui Mondiali? "Seguirò la competizione per la passione per il calcio. Sicuramente non sono positive le azioni compiute dal Qatar e le situazioni vissute nel paese, spesso si tende a confondere lo sport con altro".

Le dichiarazioni di Ronaldo un'ulteriore dimostrazione del suo calo? "È stato un attacco duro. Da una parte la sua azione è da apprezzare per il coraggio mostrato, ma dall'altro lato è meglio non rivelare deterninate dichiarazioni, sarebbe meglio non rilasciarle. Anche io avrei potuto rivelare tante cose su Empoli, ma ho preferito non riferire nulla per il rispetto di tante persone".