Macedonia, Elmas: "Col Portogallo una delle sfide più difficili di sempre. Occasione da non perdere"

Assente per squalifica a Palermo, dove i suoi compagni hanno battuto l'Italia ai playoff per Qatar 2022, Eljif Elmas punta ora il Portogallo e spera di poter aiutare la sua Macedonia a ottenere una straordinaria qualificazione. Per staccare il biglietto d'ingresso a Qatar 2022 bisognerà però battere Cristiano Ronaldo e compagni nella decisiva sfida di Oporto, in programma martedì (29 marzo, ore 20.45): "La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui - dice il centrocampista del Napoli sul sito ufficiale della selezione allenata dal ct Milevski -. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar".