Maddaloni: “Politano intoccabile per sacrificio, Neres non potrà mai fare questo gioco"

vedi letture

"L’equilibrio sta nel fatto che gente come Politano si sdoppi pur di fare il bene del Napoli, per fare un esempio”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore: “La prestazione di Empoli mi ha convinto, ma fino ad un certo punto. Ma è normale così: c’è ancora tanto da migliorare e il primo tempo del Castellani lo mostra. Il Napoli ha subìto molto l’intraprendenza degli avversari e la squadra è stata fin troppo passiva. Nella ripresa le cose sono andate meglio, ma ora è inutile dare giudizi. Vanno trovati tutti gli equilibri, per quanto la strada intrapresa è quella giusta. Il Napoli può lottare per lo Scudetto di qui alla fine del campionato.

Politano? Quest’anno sta venendo fuori un calciatore capace di fare anche il quinto di centrocampo. Gli costa tranquillità e lucidità con la palla fra i piedi, ma Neres non potrà mai fare questo tipo di gioco. Non ha il suo senso del sacrificio, sotto questo punto di vista Politano è intoccabile.

Il segreto difensivo del Napoli? L’equilibrio. Questa squadra ormai difende dall’attaccante fino all’ultimo difensore. Il grande merito è proprio di chi fa la prima pressione, facendo un grande lavoro a catena. L’insieme della squadra è tornato compatto e unito. Questo Napoli concede pochissimo o nulla, è diventato difficile avere occasioni nitide contro gli azzurri. L’equilibrio sta nel fatto che gente come Politano si sdoppi pur di fare il bene del Napoli, per fare un esempio”.