Maddaloni racconta Sugawara: "Lo seguo da quand'era in Asia, a Conte piacerebbe"

Massimiliano Maddaloni, allenatore con un forte passato in Asia tra nazionale cinese e Guanghzou, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sugawara? Lo seguivo quando allenavo in Asia. E’ nato come esterno di centrocampo, poi è stato adattato come quarto di difesa e sa fare anche il quinto di centrocampo.

Ha caratteristiche compatibili col fatto che il Napoli abbia alternato diversa a tre e a quattro. E’ molto rapido, è bravo nel rifinre il gioco con cross ed è un giocatore che per qualità prezzo è affidabilissimo. E’ uno di quelli che ha tutte le caratteristiche che piacciono ad Antonio Conte”.